Un par de días han pasado desde la renuncia en vivo de Allison Pastor a “Reinas del show”, tras una discusión con Gisela Valcárcel que abrió la puerta para las críticas contra la conductora por cómo manejó la situación. Rodrigo González no perdió la posibilidad de dar su punto de vista sobre el tema.

“Muchos años no almorzaba si no tenía mi azafate y no ponía “Aló, Gisela”, ¿por qué? Porque creía lo mismo que tú: que lo que se veía en pantalla es lo que se veía detrás y, quien sabe, quizá la Gisela de esa época sí se parecía más a sí misma”, indicó en la edición de este lunes de “Amor y Fuego”.

El conductor consideró que la “Señito” estaba desdibujada luego de la decisión de Pastor, quien se cansó de los tratos de la producción del programa de baile y dio un paso al costado.

“La Gisela desdibujada que vimos este sábado, no la que ella te quiere vender, no la que ella sabe que las marcas buscan junto a su hija para parecer las dos personas que son seres de luz de la TV, porque eso es lo que quiere aparentar. Los demás son los que hacen TV amarilla, TV basura, programas que no son para toda la familia”, sostuvo.

Fue así que criticó la personalidad de la rubia, quien usualmente trae la religión a colación cada vez que dirige el programa que ella misma produce.

“No sé por qué hay ciertas costumbres que tiene la gente que se dedica a predicar y no tanto a practicar que creen que cuando mencionan a Dios y cuando más se persignan y van hablando del Señor cada dos bloques, más van purgando su alma satánica, porque eso de santos, lo que se ve no tiene nada”, sentenció.

