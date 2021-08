En la novena gala de “Reinas del show” se vivió momentos de tensión en el escenario debido a un intercambio de palabras entre Allison Pastor y Gisela Valcárcel que terminó con la renuncia en vivo de la participante. Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que la popular señito se enfrenta a algún artista, pues en 1998 ella tuvo una desavenencia con Los Prisioneros.

Todo sucedió en los años noventa, cuando Gisela Valcárcel conducía en Red Global el programa “Gisela Contigo” con un formato simple, pero divertido en el que entrevistaba a famosos tanto nacionales como internacionales.

GISELA CONTRA LOS PRISIONEROS

En octubre de 1998, Gisela tuvo un altercado con Los Prisioneros, pues la popular señito le preguntó al vocalista de la banda con que canción comenzarían su mini concierto en el programa. La respuesta de Jorge fue que no iban a cantar, porque no figuraba en su contrato y tampoco habían preparado algo especial.

(VER VIDEO A PARTIR DEL MINUTO 7)

Gisela, al verse muy molesta, llamó a su productor al set para que explicado lo sucedió y, no conforme con eso, también llamó al manager de la banda para que diera un explicación.

Los Prisioneros mantuvieron su postura de no cantar, por lo Gisela Valcárcel los botó de su programa de una manera muy peculiar. Primero se acercó al público para que den su opinión sobre lo sucedido, luego dijo, con mucho sarcasmo, que no obligaría a nadie a cantar o hacer cosas que no quieren. Finalmente, mando al corte comercial diciendo que “Los Prisioneros son cosa del pasado” .

ETHEL POZO TRAS POLÉMICA CON ALLISON PASTOR: “NUESTRA VIDA NO ES ELLA”

Ethel Pozo minimizó la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del Show” tras el tenso cruce de palabras que sostuvo con Gisela Valcárcel el último sábado al expresar su incomodidad con producción del reality.

“Hay que divertirse, tampoco hay que tomarse todo tan en serio porque nuestra vida tampoco es Allison Pastor pero sí vamos contar todo lo que pasó y por supuesto, como televidentes cómo nos quedamos porque tenemos un punto de vista”, señaló.