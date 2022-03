Rodrigo González se dirigió a Magaly Medina luego que la conductora de televisión criticó a ‘Amor y Fuego’ por entrevistar a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo que apareció luego de varios años de ser un papá ausente.

“Otra cosa son los verdaderos complejos de inferioridad que tiene uno cuando se apagan las cámaras y a veces eso sobre pasa al personaje. Quieres aparentar que tu vida es un eterno 14 de febrero pero tú sabras si eso es verdad o no”, dijo ‘Peluchin’ al decir que Magaly Medina dio cámaras a varias expareja de Gisela Valcárcel.

Gigi Mitre también utilizó las cámaras de Willax TV para responderle a Magaly Medina, luego que conductora de ATV criticó la entrevista de “Amor y Fuego” a Jorge Pozo.

Con voz firme, la presentadora de “Amor y Fuego” defendió la entrevista que se realizó a la expareja sentimental de Gisela Valcárcel.

“De cuando acá se entrevista a los que son buenos, los que son correctos y solo a los que nos caen bien o tal. A caso no es verdad que en un noticiero entrevistan a corruptos, a delincuentes e inclusive a gente que está presa... No entiendo por qué ahora que se consigue una nota con el papá de Ethel Pozo, ahora somos personas sin escrúpulos. Los escrúpulos no los dan en la casa, vienen de la familia y viene con los valores que creciste y no por el contenido de un programa o por el veneno que quieras dar”, sentenció Mitre.

Magaly Medina criticó entrevista de “Amor y Fuego” al padre de Ethel Pozo

Medina indicó que tiene diferencias con Gisela Valcárcel, madre de Ethel Pozo, pero que no entrevistaría a Jorge Pozo por no haberse hecho responsable de su hija en momentos difíciles.

“Creo que Ethel Pozo se ha criado bajo la batuta de la madre, una madre soltera, que trabajó duro y parejo para sacarla adelante con ayuda de su madre y sus hermanas. El padre biológico el que aportó solo una parte para que esa criatura venga al mundo y que después de firmarle nunca más la ayudó para mí no es padre”, expresó Medina.

