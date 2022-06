Rodrigo González se presentó en Amor y Fuego luego que la policía acudió a su domicilio y a su centro de trabajo el último viernes para intervenirlo. El conductor de TV no dejó pasar la oportunidad para responderle a sus detractores, entre ellos, Mónica Cabrejos.

“Se me ha querido dejar ver como un maltratador, como un misógino, y la mejor respuesta es que no necesito cerrar mis mensajes en mis plataformas, no necesito tener que hacer lo que las personas que querían hacerme daño tienen que hacer, que es cerrar sus redes, eliminar mis fotos, hacerse las chistocitas... hubo una por ahí, una de las empleadas de la persona que me ha demandado que salió a decir que el karma llega ”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: ¿que todos tus seguidores te demuestren ese abrumador cariño, amor, respaldo? Cuando pasan estas situaciones uno dice, ¿ahora a qué me voy a enfrentar? ¿qué me espera? ¿cómo va reaccionar la gente? ¿me creerán? ¿les creerán a ellos? ¿cómo lo tomarán? y de verdad que me sobrepasa, no tengo palabras para agradecerles, lo emocionado y lo querido que me hacen sentir. Entonces, si de eso se trata el karma... ojalá algún día experimenten lo que es ese amor incondicional del público, como me lo ha demostrado a mí. Muchísimas gracias a todos por eso”,

Rodrigo le habría enviado agradecimiento a Magaly: “Gracias por dejar de lado algunos desacuerdos”

Cabe mencionar que uno de los personajes de la farándula que se solidarizó con Rodrigo González fue Magaly Medina, ya que ella invitó al abogado del conductor de TV para que de su descargo.

“Gracias a todos por su solidaridad, por no permitir este abuso, por no permitir este atropello”, fue lo primero que dijo Rodrigo.

Luego continuó con: “gracias por dejar de lado algunos desacuerdo, algunas cosas del show, de la televisión, para centrarnos en lo realmente importante porque hoy me la quisieron hacer a mí, me la quisieron hacer pero no les ligó”.