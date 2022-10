¿Hay esperanzas? El presentador del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González, brindó una entrevista en Radio Felicidad y se pronunció sobre su examistad con Magaly Medina.

En diálogo con la conductora radial Regina Alcóver, el conocido ‘Peluchín’ aseguró que actualmente no se encuentra “peleado” con la ‘urraca’.

“¿Si me voy a amistad con Magaly? Yo creo que para amistarse es porque estás peleado y yo no me he peleado con Magaly”, indicó.

González se refirió en buenos términos a su pasa relación con Medina y también destacó que le desea “lo mejor de la vida”.

“Me parece una triunfadora, la mejor en lo que hace y la pionera. Celebraré siempre cuando en la vida le vaya bien y no me alegraré cuando las cosas le salgan mal nunca (...) Luego las personas evolucionan en diferente visión, o para ti, algunas involucionan”, agregó.