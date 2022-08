El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González tuvo fuertes comentarios hacia la presentadora Magaly Medina luego de que haya llamado “tacaña” a Gisela Valcárcel. Además, le recordó que la “Urraca” criticaba lo que ahora ostenta.

La conductora de “Magaly Tv La Firme” se defendió de las críticas por presumir de sus lujosas compras en Estados Unidos y criticar a la madre de Ethel Pozo por usar carteras de menor precio.

El presentador consideró que Medina se contradice ya que ella fue muy crítica con otras personas. “Ella es así, si lo hace otro es terrible, es huachafo (...) cuando eres tú, sí, porque tú trabajas, porque has salido adelante”, expresó.

“Ella cree que es la única en todo y eso creo que es el principal problema”, agregó “Peluchín”.

Magaly tilda de “tacaña” a Gisela por comprar carteras de 250 y 800 dólares: “Me gustan las cosas finas”

Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para expresar su desacuerdo con Gisela Valcárcel. La presentadora de ATV se sintió aludida luego que ‘La Señito’ dijo que no le gusta mostrar sus carteras en redes sociales, algo que sí hace la comentarista de espectáculos.

“Parece que el contenido de mi Instagram despertó de que Gisela envíe una indirecta bien directa luego que mostré un video comprándome una cartera en Rodeo Drive. Ahora ella sale diciendo: ‘no me gusta comprar carteras con marcas, pero mostrar detalles sí... añade algo más a ese emprendimiento y pon tu sello personal, ahí está la clave’”, comentó Medina.

“Esta bien que otros rajen y que yo aparezca comprando, pero si uno se fija en mí y en mis redes sociales y cómo lo manejo, yo muestro hasta mi último zapato y la última cartera que tengo... muestro todo, es algo que nunca quise hacer en televisión, pero es algo que sí me provoca hacer en redes sociales. Es ir caminando con el avance de la tecnología y las modas”, añadió.

Medina recalcó que a ella le gusta gastar en cosas finas porque siempre fue su anhelo desde pequeña: “Ella (por Gisela Valcárcel) dice que no le gusta mostrar carteras o marcas... Ella no se puede comparar con otra persona que no tiene esos gustos. A mí me encantan los lujos y nunca lo he negado. Una de las cosas que más quería de chiquita era las cosas lindas de la vida y me encantan las carteras, como a ella le encanta coleccionar lentes caros”.

