El presentador de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, criticó que la madre de Rodrigo Cuba no le haya permitido comunicarse a Melissa Paredes con su hija. Según la denuncia de la modelo, no sabría de la menor desde hace dos semanas.

El conductor estuvo convencido que la familia Cuba ha tomado esa posición en “venganza” o por “fastidiar”. “Por eso es que Melissa ha denunciado”, afirmó.

“Dame una razón, si se permiten unas llamadas o videollamadas, ¿por qué no quieren que hable con la niña?”, cuestionó el popular “Peluchín”. “¿Por qué no se le permitiría algo que no está prohibido?”, agregó.

Su compañera de conducción, Gigi Mitre, expresó que si hubiera “buena voluntad” de parte de la familia Cuba, harían un acuerdo para organizar las llamadas de Paredes a la menor.

Melissa Paredes denuncia a la madre de Rodrigo Cuba y la acusa de no permitirle comunicarse con su hija (VIDEO)

La actriz Melissa Paredes denunció a la madre de su exesposo Rodrigo Cuba, según el documento, la acusa de no permitirle comunicarse con su hija. Cabe recalcar que la modelo tiene una orden de alejamiento de la menor.

En la denuncia, se puede leer que la modelo acusa a la abuela de la menor por “violencia psicológica” en agravio a su hija. Paredes alega que su exsuegra no le tendría permitido comunicarse con la niña desde hace trece días.

Según el parte, la mujer de 60 años, quien es la designada al cuidado de la menor por orden judicial, no habría cedido antes las insistencias de la exesposa del futbolista Rodrigo Cuba en poder hablar con su hija.