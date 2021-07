El conductor de televisión Rodrigo González afirmó, en el programa que conduce ‘Amor y Fuego’, que el cantante de cumbia John Kelvin expuso a sus hijos tras ser denunciado por agresión física, sexual y psicológica por su aún esposa, Dalia Durán.

“Una persona que se considera buen padre no expone a sus hijos a lo que han vivido en los últimos días. Si amas a tus hijos te frenas antes de golpear de esa manera a la madre. Una persona que dice que ama a sus hijos no masacra a la madre”, dijo en el espacio que se transmite por Willax TV.

El popular ‘Peluchín’ y Gigi Mitre también confrontaron al abogado del acusado, José Carlos Mejía, luego de que afirmara que el cantante sí depositó el dinero para pagar el alquiler del departamento donde viven sus hijos.

“Mi patrocinado me ha dicho que siempre ha cumplido con abonar a su cónyuge lo que corresponde para que ella a su vez pague el alquiler del departamento. Me dijo que tiene los medios probatorios, los vouchers, de sus movimientos, de los depósitos que ha realizado (...) él lo que me ha manifestado que él como padre, porque él se autodenomina buen padre, siempre ha cubierto las necesidades de sus menores hijos”, dijo el defensor legal.

Gigi Mitre precisó que el acto de violencia cometido no se le hace a nadie, “a la madre de sus hijos”.

PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA JOHN KELVIN

Como se recuerda, el Ministerio Público pidió nueve meses de prisión preventiva contra John Kelvin por el presunto delito de violación sexual y violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa.

El tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima también formalizó la investigación preparatoria contra el acusado por la presunta comisión de los delitos contra la libertad sexual- violación sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de la cantante.

