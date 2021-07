El conductor de televisión Rodrigo González expresó su indignación contra la exmodelo Tilsa Lozano porque participó en el programa de espectáculos ‘Mujeres al Mando’ para comentar sobre la brutal agresión física y sexual que sufrió la cantante Dalia Durán por parte de su esposo, John Kelvin, de acuerdo a la versión de la víctima.

“¿A título de qué Tilsa Lozano se puede sentar ahí para hablar de las relaciones tóxicas, por favor. Tilsa Lozano que se ha hecho un nombre en este país por ser la amante del ‘Loco’ Vargas, interfiriendo en una familia y siendo el tormento y el infierno de Blanca Rodríguez”, fue el duro comentario del popular ‘Peluchín’.

El presentador de ‘Amor y Fuego’ indicó, con mucha molestia, que Latina, canal al que perteneció hace algunos años, coloca a personas que no son referentes en la lucha contra la violencia hacia la mujer para tratar un tema de agresión.

“¿Qué pueda ella opinar sobre este tema?... Ahora ponen a cualquiera, que no son referentes de nada y que solo fueron el tormento de una familia en su momento”, manifestó en el programa de Willax TV.

Como se recuerda, Dalia Durán se presentó en la noche del último martes en ‘Magaly TV: La Firme’ para contar el infierno que vivió en la madrugada del último lunes, cuando John Kelvin llegó a su casa para agredirla, tal como afirmó.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según contó la víctima, el cantante de cumbia tocó la puerta de su casa en la madrugada, mientras ella estaba descansando con sus hijos. Cuando acudió a ver quién era, abrió la puerta para preguntar qué era lo que quería, recibió un puñetazo que la dejó privada.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

La víctima le pidió que se retire de su vivienda porque no tenía nada que hacer ahí, pero John Kelvin continuó agrediéndola y abusó sexualmente de ella.

“No le bastó y agarró, me quitó el edredón, me destapó, me quitó mi ropa interior, se quitó toda su ropa interior y la desparramó en todo mi cuarto y me forzó a tener intimidad. Cuando a él le había dicho que no me podía tocar. Sí, literalmente sí, así ha sido. Lo declaré tal cual. El cuerpo lo tengo totalmente adolorido, me ha tenido entre el velador y la cama, mi brazo torcido. Era el demonio, metí a mi casa al demonio ese día”, manifestó.

Asimismo, Dalia Durán también narró que el cantante de cumbia la intentó asfixiar y le tapaba la boca para evitar que grite mientras cometía el abuso sexual.

“Él con la otra mano me trató de asfixiar. Quería gritar porque quería salir de mi casa a pedir ayuda, porque mis hijos no se levantaban. Me estaba asfixiando con su mano en la boca. Me decía: ‘ah, pendeja te crees, acá no hay cámaras, defiéndete’. Me soltaba la mano para meterme más puñete. Me decía: ‘ah, claro, ya no quieres estar conmigo porque estás con otra persona saliendo, te estoy vigilando lunes, miércoles y viernes y a ese hombre lo voy a tener bien muerto’”, contó.

“De mi casa solo salgo para lo básico y regreso. No tengo vida social. si fuese así, no merezco esto. Mi cama está con sangre, mis almohadas también, producto del hecho de ese día. Recién cuando me saca del velador, me dice: ‘deja de gritar, te voy a soltar la boca, pero dejas de gritar’. Está bien, le dije porque ya no soportaba el dolor en el brazo. Le suplicaba que me soltara, me seguía pegando, me agarró del cabello y me obligó otra vez a tener relaciones, me seguía obligando a que lo mire, que me amaba, que era su esposa. Ese día he vivido la peor pesadilla de toda mi vida”, añadió.

