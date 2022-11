El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió a la reciente publicación del cantautor Gian Marco Zignago en su cuenta de Instagram.

El artista escribió acerca de los ataques que ha recibido en sus redes sociales tras rechazar una entrevista de reportero del programa conducido por el popular “Peluchín” y Gigi Mitre.

“Como bien dice la frase: ‘La abeja no puede decirle a la mosca que la miel es mejor que la basura’”, escribió el cantante.

Al respecto, González aseguró que al ser presentadores de espectáculos, también realizaban su trabajo como “abejas obreras”.

“Porque de repente no se terminó de la mejor forma tu relación y no quieres que eso se haga público y le tienes rabia a este show porque aquí fue el primer programa donde se habló de tu separación, cuando no había ni rumores de eso”, agregó el conductor.

Gian Marco Zignago y sus desplantes: La vez que se negó a tomarse una foto con Víctor Yaipén

Como se recuerda, el propio Víctor Yaipén decidió narrar su mala experiencia con Gian Marco a través de un video de TikTok.

“Desde muy niño he sido súper fan. Yo siempre lo veía, pero nunca me animaba a tomarme una foto con él. Un día en el aeropuerto lo veo y digo ‘esta es la oportunidad de tomarme una foto con Gian Marco’. Entonces yo me acerco y le digo ‘disculpa, Gian Marco’ y me responde ‘¿No ves que estoy ocupado?’”, contó Yaipén en su clip, el cual se hizo viral cuando fue publicado en 2021.

TE PUEDE INTERESAR