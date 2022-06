En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González reveló que estaría dispuesto en demandar a Karen Schwarz, Cathy Saenz, Lourdes Sacín y a Susana Umbert, pues han manchado su nombre, pues ella han generado titulares donde se le tilda de maltratador.

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy a dejar de defenderme y voy a comenzar a atacar también porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Cathy Saenz se han dedicado a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “¿Por decir mosca muerta, por decir mataprogramas, por decir chusca se me ha tildado de maltratador? Se le han dado medidas de protección como si fuera un delincuente, eso nomás pasa en nuestro país, mira lo que pasa en EE.UU. Me van a tener que pagar los daños y perjuicios (...) Como no me pudieron denunciar por difamación porque no lo había, porque era una opinión personal, fueron a través del Ministerio de Mujer a denunciarme por violencia de género”.

Rodrigo González arremete contra Melissa: quería uno que la mantenga y otro que la entretenga

Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron los nuevos chats que mostró Melissa Paredes donde el Gato Cuba corroboraría la versión de la modelo que estaban separados antes del ampay mostrado por Magaly Medina.

“Ella estaba jugando a doble cachete, le hacía creer (al ‘Gato) que era algo que necesitaba para ella pero ya se estaba haciendo sus coreografías a parte. Le hacía ver que él (el Activador) no era la persona con que ella podría tener algo porque se refería a él de manera peyorativa, insultante”, comentó Rodrigo González.

Luego continuó con: “claro que lo tomó por sorpresa (al ‘Gato), porque si le dices a alguien que estás ‘confundida’ no tiene nada que ver con que él asuma que estás teniendo uno que te mantenga y otro que te entretenga”.