En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González reveló que acaban de archivar tres demandas que le interpuso Tilsa Lozano. Esta noticia fue celebrada por su compañera Gigi Mitre.

“Qué pena, qué más tiene que pasar. La que tiene correa, la que apechuga, doble pechuga es lo que tiene después de todas las denuncias y demandas que me pones por las cosas que te digo y no te gustan. Tus productos sí eran una estafa, por algo te pidieron que rectifiques, así que no mentí, hubieses ganado tú”, expresó el popular Peluchín.

Luego continuó con: “una por una han ido cayendo (tus denuncias), un matamoscazo judicial. Ella me quiere ver preso”.

