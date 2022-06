Rodrigo González se pronunció luego que Alessia Rovegno se convirtió en la ganadora del Miss Perú Universo 2022.

MIRA AQUÍ: Valeria Flórez emocionada con gran respaldo de usuarios que afirman que debió ganar el Miss Perú

“Es un concurso de belleza pero como no quieren frivolizarlo, hablar de quien es más bonita es frívolo, hacen aportes para que uno no se fije solamente en eso. Pero si es un concurso de belleza y estamos buscando a la representante de la belleza, a la más guapa de las candidatas que hay, creo, creo, porque yo no soy missólogo, pero creo que internacionalmente Alessia Rovegno da la talla... el tema es a la hora que responde ”, acotó Peluchín.

Por su parte, Gigi Mitre aseguró que la actual Miss Perú tiene el ‘look’ y el ‘porte’ de otras misses en concursos internacionales. “Nos guste o no, físicamente va” , dijo la conductora de Amor y Fuego.

Rodrigo González destacó como Alessia Rovegno no nos dejaría mal en un certamen de belleza internacional en la belleza física. “Está claro que mal físicamente no nos va dejar, el tema vienen cuando tiene que responder porque ayer dijo lo del ‘aislamiento global”, dijo a modo de burla.

