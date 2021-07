Rodrigo González se refirió al polémico ‘ampay’ de Shirley Arica con un misterioso joven; y reveló que este tiene una relación sentimental con una periodista desde hace año y medio.

No obstante, lo que le sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre, que la pareja oficial del joven, una periodista de nombre Valeria y que trabaja en la Municipalidad de Miraflores, dijo que no le molestan las imágenes comprometedoras de su novio.

“Si yo fuera otro tipo de flaca, capaz me hubiera molestado, hubiera terminado y le hubiera hecho chongo. Hubiera desconfiado, pero nada que ver. O sea yo sé con quien estoy”, dijo según reveló el programa Amor y fuego que se emite por Willax TV.

Asimismo, la novia del amigo de Shirley aseveró: “Mi ojo periodístico cuando he visto el video, me he dado cuenta clarísimo que ella se da cuenta que están grabando y lo abraza”.

Rodrigo González además reveló un mensaje que le habría dejado una persona cercana al círculo de la ‘chica realidad’, a quien prefirió mantener en el anonimato.

(Foto: Instagram)

“Shirley es así, le gusta meterse con patas que tienen flaca. Yo salía con un modelo, y ella pulsea dándole like a las fotos. Yo justo estaba en videollamada con mi flaco y le llegó la notificación del mensaje, me mandó la captura y ella le escribió, él ni caso le hizo”, dijo la fuente del conductor.

