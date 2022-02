En una historia de Instagram, el conductor de ‘Amor y Fuego’ criticó a George Forsyth, quien le propuso matrimonio a su novia, Sonia la Torre, antes de las elecciones municipales este año.

“¡El George Forsyth anuncia que se casa nuevamente! Justo ahora que se viene una nueva campaña electoral, parece que usa las mismas mañas de marketing”, escribió Gonzaléz recordando la oportunidad en que Forsyth se comprometió también con Vanessa Terkes en medio de su campaña municipal para la municipalidad de La Victoria.

George Forsyth sorprendió a su novia Sonia La Torre al pedirle matrimonio en un reciente viaje que realizaron Punta Cana. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ingeniera industrial de 29 años confirmó la noticia.

La Torre compartió unas fotografías en donde la vemos abrazada a Forsyth, quien le besa la frente. Además, presumió el anillo de compromiso. “Sí quiero. Te amo George Forsyth”, fue la leyenda que acompañó a la publicación de Instagram, que hasta el momento suma más de 600 “Me gusta”.

Sus amigos cercanos, familiares y seguidores recurrieron a los comentarios para desearle lo mejor a la joven junto al excandidato a la presidencia. “Lo sabía. Felicidades”, “Felicitaciones, amiga”, “Hermosa, felicidades”, “Qué lindo, mucho amor para ustedes”, “Los quiero mucho, se viene una linda etapa”, “Lo mejor para ustedes, se lo merecen”, son algunas reacciones.

Poco antes de la pedida de mano, George Forsyth y Sonia La Torre ofrecieron una entrevista a la revista Cosas en donde dieron detalles sobre cómo se conocieron y de qué manera surgió el amor entre ellos.

“Nos conocimos en noviembre del 2020, justo un fin de semana que yo había venido de Cajamarca y estaba con una amiga. Mi amiga estaba saliendo con un chico que era amigo de George”, detalló la empresaria a la revista Cosas.

Por su parte, el exalcalde de La Victoria dijo: “A mí me pareció una persona muy agradable, con un gran sentido del humor, que es muy importante para mí, y es por eso que después del almuerzo ya tuve que atreverme a pedirle su teléfono”.

Sonia La Torre también se animó a contar la vez en que Forsyth le pidió que sea su enamorada en el Country Club. “Estábamos en la mesa y había una cena. Terminamos la cena y había una cajita con una joya. Entonces yo lo abro y me da una cadenita de oro con dije de corazón y me pregunta ‘¿quieres ser mi novia?’ y me la puso”, relató.

VIDEO RECOMENDADO:

Gigi sobre Cathy Sáenz