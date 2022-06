Romina Gachoy estuvo presente en el programa de Magaly Medina para contar todo lo referente a su éxito en OnlyFans, pues la uruguaya afirmó que logra vender una sola foto a 500 dólares. Además, reveló que está animando a su pareja para que abra su cuenta.

Magaly Medina le preguntó a Romina Gachoy si ella estaría dispuesta en incluir a Jean Paul Santa María en su contenido de OnlyFans, por lo que ella consideró que ella tiene los límites marcados.

“Mi contenido es sexy, es hot, todo lo que quieras, pero no llego a eso a mostrar mi intimidad sexual. De todas maneras yo le propuse a Jean Paul para que haga OnlyFans, como cualquier otra plataforma y que suba contenido bonito, sexy, pero ahí ando convenciéndolo”, contó Romina Gachoy

Luego continuó con: “creo que te puedes volver rica, millonaria muy fácil con eso, pero depende de los limites que tiene uno y posológicamente debes de estar preparado (con respecto a incluir a las parejas en contenido para adultos)”.

Xoana González sobre pagar impuestos por su OnlyFans: “yo tengo mi contador de hace años”

Hace unos días, la Sunat dispuso que los influencers deben de pagar impuestos tras obtener ganancias de OnlyFans y Patreon. Por ese motivo, Xoana González se presentó en el programa ‘ATV Noticias Al Estilo Juliana’ para dar su punto de vista.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor”, comentó.