Tras la polémica que generó en Lima su supuesto acercamiento con la cadena de televisión Telemundo, Rosángela Espinoza regresó al Perú y asegura que no piensa regresar a ‘Esto es Guerra’.

“Ahorita mis planes no son ahí (Telemundo), están en otras cosas. Ya no regresaría a ‘Esto es Guerra’, no, no. ¿Cuánto quieres apostar? Unos 50 mil dólares”, manifestó la popular ‘Chica selfie’ ante las cámaras del programa ‘Magaly TV: la firme’.

Asimismo, Rosángela Espinoza aseguró que hablará de lo que advirtió en sus redes sociales, pues ella no le teme a nada.

MIRA AQUÍ: Melissa Klug se pronuncia tras pasarse de copas en la fiesta de su suegra y hace mea culpa

“Ahora voy a hablar pues, lo voy a hablar en mis redes sociales. Y como dicen que yo tiro la piedra y escondo la mano, pues en esta oportunidad voy a hablar todo. Yo no tengo miedo a nada”, agregó.

Por otro lado, sobre el supuesto veto que le habrían puesto en América Televisión, Rosángela Espinoza reveló que en el correo que mandó el canal indican que está vetada “largamente”.

“Se tiene que saber la verdad por qué estoy vetada, quiero saber cuál es el correo que han mandado y cuál ha sido la acción que he hecho para que me veten del programa, que diga, del canal en sí. (El correo dice) que estoy vetada eternamente, largamente”, contó fastidiada la exchica reality.