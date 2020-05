Rosángela Espinoza, una de las chicas reality de Esto es Guerra, pasó un gran susto, ya que pensó que se había contagiado de COVID-19, pues presentaba tos y fiebre elevada, síntomas principales de este mortal virus.

La también modelo comentó en sus redes sociales que ella es la que sale a comprar los alimentos a los supermercados y también recibe paquetes.

“Hago las compras, recibo paquetes, tengo contacto con las personas de afuera, además voy al supermercado. Quiero agregar que la semana pasada tuve un poco de tos, entonces me sugestioné y dije ‘puede ser COVID’”, señaló en su cuenta de Instagram.

Tras presentar los posibles síntomas, decidió realizarse la prueba. "Decidí hacerme la prueba de coronavirus para evitar contagiar a los demás...hoy me hicieron la prueba, me tomaron muestra y salió negativo”.

Luego continuó con: “Estoy tranquila, pero me dicen que no es 100% seguro”, agregó. Cabe mencionar que la chica reality ya no tiene síntomas, pero desea realizarle la prueba molecular para descartar contagio.

Rosángela Espinoza revela que se realizó prueba rápida por sospecha de COVID-19 19/05/2020