Samahara Lobatón indicó que su relación sentimental con Bryan Torres va bien, ya que confía plenamente en el padre de sus dos últimos hijos.

“ ¿Si le he puesto GPS? No. Confío bastante en él. Brian lo sabe y después de todo lo que pasamos hemos podido sobrellevar muy bien nuestra relación. Estamos trabajando mucho en nosotros y estamos enfocados en nuestra familia, así que estoy tranquila y viviendo una etapa muy bonita en mi vida ”, manifestó la influencer en unas recientes declaraciones.

La hija de Melissa Klug también agregó que el cantante está contento tras el nacimiento de su último hijo.

“Él se moría por tener un hijo varón y ahora está saltando en un pie de la alegría”, manifestó.

Lobatón señaló que intenta llevar una cordial relación con Youna, padre de su primera hija.

“ Jonathan es una persona complicada, los dos somos complicados, pero por mi hija intento llevar la fiesta en paz. Él ha venido a pasar la fiesta de cumpleaños con su hija (a Miami), hemos compartido por y para Xiana. Mi hija está feliz y eso es lo que importa. A mi hija le hace feliz compartir con su papá. Por la paz y tranquilidad de mi hija, espero que la fiesta se siga llevando en paz. Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco, pero he sabido levantar la bandera de la paz ”, sostuvo Samahara en una entrevista con “Magaly TV: La Firme”.