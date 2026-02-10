La influencer Samahara Lobatón confirmó públicamente el fin de su relación con Bryan Torres, poniendo fin a semanas de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental.

El anuncio se realizó durante una transmisión en vivo junto a Youna y Carlitos TV, espacio que inicialmente estaba destinado a acompañar a Youna, quien atraviesa un delicado estado de salud.

“Estoy soltera”

Durante el live, Samahara Lobatón fue directa al referirse a su situación amorosa y confirmó que la ruptura se concretó a fines del año pasado.

“Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. Estoy soltera”, declaró la influencer, dejando claro que su vínculo con el padre de su segundo hijo finalizó en diciembre de 2025.

La revelación sorprendió incluso a Carlitos TV, quien expresó su incredulidad al señalar que los había visto juntos recientemente. Ante ello, Samahara defendió su versión y aseguró que no ha tenido contacto con Bryan Torres desde diciembre.

Detalles sobre la última vez que se vieron

Según explicó la propia influencer, el último encuentro con su expareja se produjo durante las festividades de fin de año.

“La última vez que nos vimos fue en diciembre, porque Ángela terminó con Marito y eso fue el fin de semana de Navidad”, precisó, reafirmando que la separación se dio antes de culminar el 2025.

Durante la transmisión, la hija de Melissa Klug también aclaró que, pese a la ruptura, mantiene una relación cordial con Bryan Torres por temas familiares y por el bienestar del hijo que tienen en común.

Hasta el momento, Bryan Torres no se ha pronunciado públicamente sobre la confirmación de la separación. Samahara Lobatón, en tanto, se mostró firme en su decisión y aseguró que este capítulo de su vida personal está definitivamente cerrado.



