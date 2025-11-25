Samahara Lobatón destacó que Jesús Barco es una excelente persona, aunque admitió que se encontraba en el lugar equivocado durante el ampay que lo mostró junto a otros futbolistas y varias chicas en una piscina.

“ Jesús estuvo en el lugar equivocado. Yo he hablado muchísimo con él, le dije todo lo que pienso al respecto. A pesar de que recién había dado a luz, conversamos. Eso no quita que sea una excelente persona, yo lo quiero mucho ”, indicó.

Asimismo, señaló que será Melissa Klug quien deba pronunciarse sobre el futuro de esa relación, y añadió que confía plenamente en su pareja, Bryan Torres.

“ Mi mamá en algún momento hablará sobre sus cosas. En cuanto al Bryan, él está advertido. Por ejemplo, en el aniversario de su orquesta estuvo en un box junto a otros compañeros y me hacía videollamadas; además, soy amiga de algunas de las parejas ”, sostuvo.

“ No pongo las manos al fuego por él porque nadie sabe qué puede pasar; pero yo me echo a dormir tranquila, creo en él... así como mi mamá cree en Jesús, como dije, estuvo en el lugar equivocado ”, agregó.

La influencer también se refirió al video de su hermana Melissa con Jesús Barco, en el que ella lo saca de su cuarto: “ Es que mi hermana es un poquito tosquita, él estaba dando vueltas y quería entrar en el live y le dijeron eso. Es que la relación con él siempre es con chacota ”.