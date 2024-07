Ya falta poco para que Samahara Lobatón dé a luz a su segundo hijo, fruto de la exrelación con Bryan Torres. La influencer decidió revelar nuevos detalles de su embarazo a través de redes sociales.

La hija de Melissa Klug se animó a responder algunas dudas de sus seguidores en Instagram.

“¿Cuándo nace tu baby?”, fue una de las interrogantes. “ Mi cesárea está programada para octubre y Xianna es del 15 de octubre ”, expresó Samahara.

Además, la expareja del salsero, Bryan Torres, reveló que optó por la opción de la cesárea por decisión propia.

“ Es una decisión personal y de cada mamá. No es tema médico sino de decisión propia. Podría dar parto natural ya que Xianna tiene casi 4 años pero la verdad no quiero y voy por una cesárea hermosa y sin dolores ”, manifestó.

Samahara Lobatón revela el género y nombre de su bebé: “El segundo amor de mi vida”

A pesar de sus problemas con Bryan Torres, Samahara Lobatón evidencia su emoción por su segundo embarazo. La influencer mostró a través de sus redes sociales, una ecografía de su bebé y le reveló a sus seguidores el sexo y nombre que tendrá.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug mostró una imagen del rostro de su primogénito y aseguró que será una niña.

“El segundo amor de mi vida 🩷Bienvenida AINARA 🩷🌈Te estamos esperando reina 👑”, escribió en la publicación.

Además, Samahara reveló hace unas semanas que no planea tener más hijos.

“Quienes me conocen, toda mi vida, desde niña, he tenido mi instinto maternal a mil, me encanta estar con Xianna, ella es mi mejor amiga. Yo hago todo con ella, somos chicle. Tengo un bebé más porque Xianna cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca. Después de este bebé, me ligará la trompa que me queda. Cierro fábrica con 2 hermosos ángeles del señor”, escribió la influencer en una de sus ‘stories’ de Instagram.