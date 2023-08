Samahara Lobatón dio una entrevista a Magaly Medina y reveló detalles desconocidos sobre su ruptura con Youna, el padre de su hija.

Como se sabe, la influencer expuso los chats y audios de su expareja en ‘Magaly TV: La Firme’, en donde él la agrede verbalmente y le reclama por haber iniciado una relación con otro hombre.

Asimismo, la ‘Urraca’ le preguntó directamente a Samahara cuál fue el motivo por el cuál dejó de amar a Youna a pesar de que ambos se mostraban felices en redes sociales.

“ No me valoró. No supo ser un hombre. Lo miraba y ya no sentía nada por él. Realmente es verdad cuando dicen que una mujer lleva el luto durante la relación. LLegué al punto en que lo vi a la cara y le dije que ya no lo amaba ”, expresó.