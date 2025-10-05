Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo el pasado 3 de octubre en Estados Unidos y, a través de su cuenta de Instagram, compartió emotivas imágenes de ese especial momento.

Aunque no contó con la compañía de su pareja y padre del bebé, Bryan Torres, la hija de Melissa Klug vivió un momento profundamente emotivo que la llevó incluso a quebrarse.

“ Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 03-10-2025 ”,escribió Samahara.

Alrededor de las 8:31 a.m., la influencer se convirtió en madre por tercera vez en una clínica de Estados Unidos, país al que viajó semanas atrás junto a sus dos hijas menores. Por otro lado, Bryan Torres decidió quedarse en Perú.

Melissa Klug emocionada porque Samahara Lobatón y su bebé están bien.

Pese a que el cantante no estuvo de manera presencial en el nacimiento de su hijo, pudo acompañar ese instante mediante una videollamada. El salsero no ocultó su emoción y fue quien dio a conocer la buena noticia.

Bryan Torres había asegurado que Samahara daría a luz en el Perú, finalmente el bebé nació en Estados Unidos. “Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el artista.