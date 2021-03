Tal como se especuló hace unas semanas, Samahara Lobatón y el padre de su hija, Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’, viajaron junto a su bebé a México.

En medio de los rumores de una posible reconciliación, la pareja de padres mostró en sus historias de Instagram que viajaron en familia hacia Cancún.

Samahara Lobatón y ‘Youna’ viajaron junto a su hija a Cancún

“Después de diez mil problemas Xianna se durmió, Samahara se chupa el dedo y ya estamos esperando el avión”, contó el propio ‘Youna’ desde el aeropuerto Jorge Chávez grabándose junto a la hija de Melissa Klug.

Como se recuerda, fue Rodrigo González quien hace unas semanas mostró imágenes de la pareja en la oficina de Migraciones de Breña, por lo que se habló de una reconciliación entre ellos.

Cabe mencionar que Samahara Lobatón y ‘Youna’ terminaron su relación en diciembre del 2020, luego de que se denunciaran mutuamente de agresión física.

Melissa Klug sobre supuesta reconciliación de Samahara y Youna

Melissa Klug se presentó en el programa ‘En boca de todos’ y fue consultada sobre el viaje que realizó su hija Samahara Lobatón junto al padre de su bebé, Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’.

Aunque en un primer momento Melissa Klug no quiso hablar sobre el tema pues aseguró que desea mantener bien la relación con su segunda hija, terminó por confesar que siempre estará al lado de sus hijos pese a sus errores.

“Yo tengo ahorita una buena relación con mi hija y prefiero mantenerla así, ella sabe que siempre va a tener mi apoyo incondicional, las puertas de mi casa abiertas, pero no puedo evitar que cometan errores, no puedo evitar pero sí estar siempre a su disposición de cuando ellas me necesiten, yo estar ahí”, respondió Melissa Klug dejando en claro su apoyo incondicional a su hija.

