El fundador del portal “Instarándula”, Samuel Suárez, reaccionó ante la advertencia que hizo la cantante Giuliana Rengifo. La artista no tomó nada bien la canción que creó un influencer con las críticas de Magaly Medina hacia ella.

El reportero compartió el tema que se viralizó en la aplicación TikTok, halagando la “creatividad de los peruanos”. “¿Te parece chistoso eso? No sabes lo que se viene para todos los que me inventan cosas y me insultan”, respondió Rengifo.

Al respecto, el popular “Samu” aconsejó a la artista que debería calmarse y afrontar lo que han causado sus declaraciones. “Creo sinceramente, Giuliana, que debería bajarle dos cambios a lo que estás haciendo ahorita”, mencionó.

“Porque si estás bailando en el show de Gisela, y te voy a ser muy sincero, es porque sabes todo lo que has generado. Y esto de los dimes y diretes, sean verdad o no (...) han generado que hoy estés en un show”, agregó Suárez.

Asimismo, el comunicador le indicó que en lugar de molestarse por las críticas, debería responderles de la misma manera. “Si mañana se hace un viral, disfrázate realmente de policía y ríete de esto, es lo mejor, lo más divertido que puedes hacer”, expresó.

“No te amargues (...) alégrate que te han invitado a un show que es importante. Aprovecha al máximo, es tu oportunidad, baila lo que quieras. Ya no estés mandando indirectas, bájale un poco a las revoluciones”, puntualizó el creador del mencionado portal.

