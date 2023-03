El ex chico reality Sebastián Lizarzaburu confesó haber pasado fuertes problemas económicos, durante la pandemia del Covid-19, al hacer una “muy mala inversión”.

En el canal de Youtube ‘Moloko Podcast’, el fisioculturista reveló que había hecho una gran compra de equipos tecnológicos con dinero que había conseguido a través de un préstamo bancario, sin embargo, no salió como esperaba.

“Invertí como 120 mil soles más o menos y no me fue bien, me quedé endeudado con el banco. Cartas de coacción, deudas, cobranza, me gané un pleito, vino Sunat”, señaló Lizarzaburu.

Asimismo, el ex participante de ‘Esto Es Guerra’ indicó que tuvo que vender su vehículo para saldar lo que debía. “Yo toqué fondo, llegué a un punto en el que no tuve un sol en mi cuenta bancaria”, expresó.

“Me quedé sin carro y dije ‘es un borrón y cuenta nueva, por lo menos ya no debo nada, no tengo plaa, pero empiezo de cero’. (...) Estaba en una depresión, estaba decaído, me sentía muy mal, he llorado como no tienen idea. (...) Es ahí donde valoro mucho el dinero, valoro mucho a las personas, las amistades que son muy pocas”, agregó el deportista.

