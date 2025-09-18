Después del éxito que significó su regreso a los escenarios en 2022, Servando y Florentino anunciaron oficialmente su nueva gira mundial “Se buscan: Vivos o Inmortales – World Tour 2025”, que tendrá una parada obligada en Lima el próximo viernes 21 de noviembre en Multiespacio Costa 21.

El tour comenzará en octubre en Venezuela y pasará por países como Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana, para luego llegar a Europa, Estados Unidos y Curazao, sumando más de 60 ciudades en todo el mundo.

La gira celebra su más reciente producción discográfica, un álbum conceptual dedicado a la salsa, género que marcó la trayectoria de los hermanos Primera y con el que buscan conquistar a nuevas generaciones. El disco incluye colaboraciones con Maelo Ruiz en “No te vayas”, Rawayana en “Amor de motel” y Neutro Shorty en “Eres tú”.

El público limeño podrá disfrutar de un espectáculo lleno de energía y clásicos que definieron su carrera como “Una fan enamorada”, “Estás hecha para mí”, “Aliviame”, “Te regalo la luna” y “Muchacho solitario”.

Las entradas estarán disponibles en preventa del 22 al 29 de septiembre con un 15% de descuento en la plataforma digital y módulos físicos de Teleticket.

👉 Video recomendado: “No te vayas” – Servando y Florentino ft. Maelo Ruiz