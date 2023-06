En una reciente publicación, el escritor, Jaime Bayly, soltó varias ‘perlitas’ sobre su encuentro con la colombiana Shakira y que no tenía contacto con ella desde hace más de 15 años, cuando ambos se juntaron en la casa que la cantante tenía en Bahamas junto a su expareja Antonio de la Rúa.

Esto ocurrió cuando él se dirigía rumbo a la ciudad de Madrid (España) junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su hija Zoe.

“La última vez que nos vimos ella todavía estaba con Antonio, su novio argentino. (…) Shakira no parecía del todo feliz. Quería ser madre, pero Antonio no deseaba ser padre. Yo me ofrecí a ser el padre de sus hijos y la hice reír. Desde que se enamoró del futbolista Piqué, Shakira dejó de responder mis correos”, manifestó Bayly en su escrito.

El escritor contó que fue su esposa, quien se percató de la presencia de la colombiana en el avión, por lo que le pidió que, por favor, se acercara a saludarla, pero él tenía dudas: “Cuando aireó su canción más famosa contra Piqué, dije en mi programa de televisión que me parecía una canción fallida, envenenada por el rencor y el despecho”, agregó.

A pesar de sus dudas, decidió acercarse a Shakira, quien aparentemente se mostró feliz por este reencuentro y lo saludó efusivamente.

La cantante le confesó que tras la separación con Piqué, su ex Antonio de la Rua la apoyó emocionalmente. Posteriormente, la barranquillera le preguntó por el español Alejandro Sanz, quien está molesto con el escritor. “Nos peleamos el año que te separaste de Antonio. Lo invité a mi programa. Quería hacerle una entrevista. Pero Alejandro no quiso venir y yo estallé, lo insulté”, contó el escritor.

“Recuerdo que hemos estado juntos en su casa en Miami. Alejandro te quería”; le replicó la artista. En ese momento, Shakira sacó su celular y le escribió a Alejandro Sanz para terminar con esa pelea de más una década.

