Sheyla Rojas continúa interactuando con sus seguidores peruanos mediante redes sociales y es así que se animó a hablar de su novio mexicano, más conocido como “Sir Winston”.

La modelo peruana aclaró los rumores respecto a que supuestamente su pareja estaría involucrada en negocios ilícitos, hecho que ella negó tajantemente.

Mediante una transmisión en vivo de Instagram, Sheyla Rojas afirmó que su pareja prefiere mantener un perfil bajo y no se muestra en redes sociales.

“Él no es nada público. Solamente puedo decir que no es ganadero, no es agricultor, no tiene nada que ver con cosas turbias. Con eso es suficiente, no tengo que estar contando qué hace, qué no hace y exponiendo mi vida o la vida de él. Se han malacostumbrado”, comentó Rojas.

Del mismo modo, habló de si es “buchona”, término mexicano que se le da a las novias de los narcotraficantes. “Sé que varios comentarios son en mala onda, pero nada que ver, yo sé muy bien lo que soy”, finalizó.

