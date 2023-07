La ex chica reality Sheyla Rojas relató, en ‘Estás En Todas’, cómo fue que inició su romance con su actual pareja, Sir Winston, con quien convive en México.

Este sábado 1 de julio, la modelo le reveló a Jaime ‘Choca’ Mandros que conoció al empresario a través de un amigo en común en México.

“Fui a Guadalajara supuestamente por tres días y hasta ahorita. (...) Este amigo me dijo para ir a cenar y estaba con otros amigos, entre los que estaba Luis. Yo ni siquiera lo mapeé, no le pregunté nada”, expresó Rojas.

Asimismo, la influencer mencionó que poco a poco fue descubriendo señales del interés romántico que tenía el mexicano en ella.

“Mi novio dice: ‘ella no va si no voy yo’. Tú sabes que los machos mexicanos son machos mexicanos y a mí nadie nunca me había dicho: ‘no vas’. Yo siempre he sido independiente y dije ‘este qué se cree, yo soy la ‘Shey Shey’”, indicó.

Finalmente, la ex presentadora de televisión señaló que su actual novio le propuso que se quedase en Guadalajara, ya que quería conocerla. “Yo no quería regresar a Perú por el miedo de enfrentarme a las cámaras, al qué dirán. Él me cambió la vida totalmente”, sostuvo.

Sheyla Se Confesó 2

