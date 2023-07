Sheyla Rojas revela sentirse mal por exceso de cirugías: “Por el canje y la facilidad te dejas convencer”

La última edición de ‘Mande quien mande’ tuvo de invitados al set a los exintegrantes de Combate, entre ellos, a Sheyla Rojas.

Los exchicos reality le realizaron una consulta a la rubia sobre las cirugías que se ha realizado y son criticadas a nivel nacional.

“¿Qué se siente que tus excompañeros de Combate no te reconozcan?”, era la preguntó que leyó la conductora María Pía Copello. Luego, la modelo peruana indicó sentirse mal porque se arrepiente de algunos ‘retoquitos’.

“ Me siento mal, me hice cositas que no debía y lo vuelvo a recordar, a veces el exceso a hacerte cosas y procedimientos te puede jugar una mala pasada, Yo empecé a los 29 a hacerme cositas, pero qué pasa, cuando trabajamos en TV el canje, por la facilidad te dejas convencer. Allá está de moda ponerse pómulos, ponme pómulos ”, reveló la también influencer.

