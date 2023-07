En la última edición de Mande Quién Mande, se presentó Sheyla Roja y, en un momento de la entrevista, recordó a su expareja Pedro Moral. La modelo dijo que no le guarda rencor y que está feliz con su nueva vida. También aseguró que no le debe dinero y que la deuda que él menciona es producto de las inversiones que hicieron juntos.

“Le tengo que agradecerle porque me abrió los ojos y gracias a él y a la fama que me hizo, pues me hizo tomar las cosas de otra perspectiva. Entonces, por premio, lo llevo de viaje”, expresó Sheyla.

Luego continuó con: “además, me dejó una lección: fijarme bien antes de estar con alguien, ojito ojito. Además, eso me enseñó a hacerle caso a las mamás”.

MIRA AQUÍ SUS DECLARACIONES DE SHEYLA ROJAS





Te puede interesar