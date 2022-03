Stephanie Cayo respondió al cineasta Juan Limo, quien afirmó que Netflix favoreció a una “argolla audiovisual” y que él y sus amigos llevan mucho tiempo tratando de hacer una película peruana animada.

“Cómo te explico, Stephanie Cayo, que mis amigos y yo venimos años intentando hacer una película animada. Y a ustedes Netflix les da la oportunidad solo con el único mérito de pertenecer a la argolla audiovisual. Un poco más de humildad te haría entender mejor las críticas”, escribió el usuario en Twitter.

Juan Limo

La actriz de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ no dudó en responderle. “La unión y empatía va a ser más efectiva en tu carrera que la frustración o celos. Si supieras cuántas veces me han dicho que no. No tienes idea”, escribió.

“Enfócate en ti y sigue alimentando tu mente de cosas positivas porque el carácter y el aguante tienen mucho que ver en esta carrera”, indicó la joven.

LO MÁS VISTO: