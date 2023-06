Stephanie Cayo sobre supuesta infidelidad de Maxi Iglesias: “Me ha dolido”

Maxi Iglesias ha sido reservado con su vida amorosa, sin embargo, tras confirmar su relación con Stephanie Cayo, ambos han sido el centro de atención para la prensa internacional.

No obstante, su romance terminó tiempo después, pero no se revelaron los motivos de su separación. Los medios internacionales compartieron imágenes del español besando a la presentadora de TV, Eva Soriano, en la puerta de una discoteca en Madrid justo antes de que la pareja anunciara su ruptura.

Si bien Iglesias desmintió una infidelidad a la peruana, Soriano dijo sutilmente que no pasó a más por los malos comentarios que recibió en las redes sociales.

Luego de este suceso, Stephanie Cayo respondió a las preguntas relacionadas a la supuesta infidelidad del actor español: “No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir tampoco, no tengo ningún comentario al respecto. Para ser honesta, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario ya, no quiero meter a nadie en problemas tampoco ”, declaró a los medios en la premier de la película ‘Misión de rescate 2′.

Además, resaltó que no hablará más de su vida privada: “Estoy bien, estoy pasando por un momento bonito, estoy contenta. Mi pasado ya pasó, estoy bien, tampoco tengo nada que comentar, son cosas muy privadas, el amor no se busca, te sorprende ”.

