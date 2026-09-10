Stephanie Cayo reveló en una reciente entrevista que en los últimos meses ha comenzado a considerar la posibilidad de convertirse en madre. La actriz peruana conversó con Aislinn Derbez en su podcast y sorprendió al hablar sobre sus deseos de maternidad.

Ante la pregunta de Aislinn Derbez sobre si tenía deseos de ser madre, Stephanie Cayo reconoció que la idea ha comenzado a rondar por su mente desde hace algún tiempo.

” Sí se me está antojando. Se me ha estado antojando desde hace un tiempo y ya me estoy acercando a los cuarenta, así que podría ser interesante ", sostuvo.

Aunque está cerca de cumplir 40 años, la actriz peruana aclaró que no siente presión por convertirse en madre y que tampoco descarta esa posibilidad. Explicó que daría ese paso si se encuentra en una relación estable, en la que tanto ella como su pareja se hayan aceptado con sus virtudes y defectos.

“ Es raro, pero no tengo prisa, ninguna prisa y, sin embargo, se me antoja, pero quiero que sea cuando haya un lugar formado y establecido. Cuando dos personas se conozcan sus sombras y sus luces y aun así sigan caminando juntos (...) Vamos a ver (...) Por ahora estoy amando los cambios de temporada y todo este aprendizaje ”, expresó.

Cayo también contempló la posibilidad de no convertirse en madre y aseguró que estaría tranquila con esa decisión. La actriz explicó que, desde su perspectiva, ya ha experimentado la maternidad de alguna manera al haber asumido ese rol dentro de su familia.

“ También estoy abierta a no ser mamá, porque siento que yo he maternado tanto tiempo, tantos años de mi vida, que no me quedaría con una sensación de lo que no es maternar. Sí lo sé. Sé que no es lo mismo, que es un sentimiento increíble, que nunca has sentido, pero no sé. Somos una familia muy unida. Pero no sé, quizá me convierto en madre y te digo: ‘Esto es de otro planeta’. Vamos a ver cuando Dios quiera ”, agregó.

Finalmente, Stephanie Cayo señaló que para convertirse en madre quisiera contar con una familia estable y una relación sólida. La actriz aclaró que respeta a las madres solteras, pero explicó que no desea transmitir la idea de que puede asumirlo todo por sí sola. Por ello, espera que, si tiene un hijo, este llegue en el marco de un vínculo estable y construido en pareja.

“ Prefiero no ser mamá si no tengo una familia estable. No quiero enviar un mensaje al mundo en donde diga: ‘Yo lo puedo sola’. Quizá sea muy cuestionable, respeto a las mamás solteras, pero yo digo: ‘Qué fuerte’. No me imagino una familia sola ”, concluyó.