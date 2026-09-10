Mario Hart se refirió a la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao durante el podcast ‘Sin más que decir’, donde analizó la manera en que ambos muestran su romance en redes sociales.

El piloto sostuvo que algunas de las publicaciones de la pareja le generan la impresión de que el integrante de ‘Esto es guerra’ no se sentiría cómodo frente a las cámaras.

Hart consideró que la constante exposición podría estar relacionada con las críticas que han recibido y señaló que, desde su perspectiva, la pareja estaría intentando demostrar públicamente que atraviesa un buen momento.

“Lo que ellos tienen que hacer es dejar de exponer su relación. Yo siento que ahorita están enfocados en mostrar su relación como que funciona, como que es real, como que están bien, como que están felices y no les está funcionando. Además, por lo que suben a redes, yo siento que a Said se le siente, se le ve muy incómodo en esos videos”, expresó.