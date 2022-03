Como parte de la promoción de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, cinta que protagoniza, la actriz Stephanie Cayo se sumó a un divertido segmento en TikTok de Neflix Latinoamérica, sin embargo, no contó con que sus comentarios despertarían polémica.

Todo empezó cuando la también modelo debía mencionar algunas “frases peruanas” para la plataforma y explicar su significado.

“Oye ‘chocherita’, yo soy Stephanie Cayo y en Netflix también se habla peruano pe’. Estas son algunas frases para que cuando vayan a mi país puedan utilizarlas”, manifestó una vez iniciado el video.

Posteriormente, la recordada protagonista de “El Secretario” comentó que la expresión “asu mare” se usa “cuando te sorprende algo mucho”.

En otro momento, aseguró que en Perú se denomina “palta” a las personas que están aburridas. “La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’”, indicó.

La particular escena generó que usuarios realizaran comentarios cuestionando las palabras de Cayo: “Qué palta que no sepa explicar lo que significa palta”; “Que yo sepa ‘palta’ es como decir “verguenza”; “Como cuando finges que tienes calle”; “Palta no es eso mana”.