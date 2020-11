Miguel Arce reveló que su exmanager le contó cómo Stephanie Valenzuela intentó escapar de la agresión física que recibió por parte de su pareja, Eleazar Gómez,, quien fue detenido por la Policía de México.

“Gabriel Blanco, mi exmanager vive abajo. Me cuenta que se escuchaban los gritos, de hecho ella estaba corriendo por los pasadizos desnuda para que por favor alguien le abra la puerta. A ese grado de desesperación hasta que le han abierto la puerta y el vecino la ha visto y se ha sacado el polo y se la ha puesto a ella ”, dijo el actor, quien fue autorizado por la modelo para que hable sobre el tema, según ‘Magaly TV: La Firme’.

Arce dijo que ambos tuvieron una discusión, hubieron reclamos, y describió que la influencer tenía mordeduras, marcas en su cuello, mentón y boca, tal como se observan en las imágenes difundidas por un periodista mexicano.

Stephanie Valenzuela “estaba corriendo por los pasadizos desnuda para que le abran la puerta”. | Video: Magaly TV: La Firme

“Stephanie me escribe a las 5 de la mañana desde la delegación y lo leí apenas y me desperté. Como a las 6, 6:30, me he cambiado y me fui a verla, a ayudarla, a estar con ella y hemos estado allí viendo el tema. Ha tenido que pasar médico legista, ha tenido que pasar psicólogo”, finalizó Miguel Arce en el programa de Magaly Medina.

¿Qué pasó?

Como se recuerda, Gómez fue detenido, en la madrugada del miércoles 4 de noviembre, en la colonia Napolés, ciudad de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los agentes acudieron hasta el inmueble, donde habría convivido la pareja, luego de que vecinos hayan informado de gritos de una mujer que estaba siendo violentada.

La víctima era Stephanie Valenzuela, quien pidió ayuda. El mismo periodista que difundió las fotografías informó que Eleazar Gómez intentó estrangular a la modelo y policías lo esposaron y lo llevaron hasta una dependencia local.

Según informa Infobae, la influencer intentó ocultar su identidad para evitar que afecta su carrera artística. Hasta el momento, Valenzuela no se ha pronunciado sobre la indignante agresión que recibió por parte del actor.

