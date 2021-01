Definitivamente, el 2020 fue un año cargado de emociones para la actriz Stephany Orúe, pues asumió la conducción de “Aprendo en casa”, incursionó en la música, también superó el COVID-19 y, cerrando el año, anunció que su relación matrimonial estaba en crisis. “Hacer el programa fue un reto diferente, porque implicó ser ese ‘puente’ entre los docentes y los alumnos en sus casas”, resalta la actriz.

Aunque al inicio no debió ser fácil haber recibido tantas críticas...

No fue fácil, pero tuve que tratar de entender de dónde venían los ataques y, desde esa distancia, logré superar ese primer momento de fastidio. Fue una sacudida y, luego, el mismo programa fue también una terapia para mí.

¿Sientes que no se entendió que eras la conductora y no la maestra?

Al principio creo que no se quiso entender. Yo podría decir, desde mi posición, que me lo tomaba tan en serio que de repente las personas creían que yo me creía la maestra, pero en realidad es la pasión con la que estoy acostumbrada a recibir todos los proyectos.

¿Hay un prejuicio de cierto sector que no valora en su real dimensión las capacidades artísticas?

Es justamente eso, la poca valoración que hay de un sector de la población frente a los artistas y, dicho sea de paso, estamos en constante aprendizaje: para interpretar un doctor tenemos que aprender un poco de medicina, y así con otras profesiones.

Un verdadero artista está lleno de sorpresas agradables...

Tal vez estamos hablando de un sector que no sabe que ser un actor no solamente es volverse famoso y, tal vez, la televisión lo confunde, y piensa que por ser conocido ya eres una artista. Digo esto sin desmerecer el trabajo de nadie.

¿Aparte del COVID-19, qué otras batallas libraste este año?

Así como me ha tocado agradecer por las cosas positivas, también me ha tocado lidiar con algunas batallas personales y, definitivamente, tu cuerpo reacciona a eso, por más que tú utilices todos tus recursos, no dejes de hacer tus actividades y trates de estar con una sonrisa, el cuerpo igual reacciona.

Empiezan a reactivarse de a poquito los eventos artísticos...

Yo ya estaba decidida a desenvolverme en las nuevas plataformas digitales, pero nada le va a quitar la magia que tiene estar sobre el escenario, sobre las tablas y sentir esa conexión con el público. Esta cuarentena me ha dado la posibilidad de abrirme al universo musical.

Cuéntame un poco más de tu música...

Ya tengo dos composiciones subidas a Spotify. La primera fue “La Maga” y, la segunda, “La Coya”, en géneros que festejan los sonidos peruanos. La primera es una canción andina y, la segunda, medio carnavalesca.

Identidad peruana y algo de fusión…

Me gusta mucho la fusión, y estas dos primeras canciones han surgido también de lo que he estado viviendo en esta cuarentena.

A inicios de diciembre dijiste que estabas desvinculada emocionalmente de tu esposo Adrian Sikorski...

Lo único que puedo decir es que ha sido la mejor decisión que he tomado este año en mi vida, me hace sentir bien, en paz, y creo que eso es lo más importante, que uno se haga cargo de su bienestar.

Para que quede claro, ¿es un punto final?

Por lo menos en mi presente, en mi aquí y en mi ahora, es un capítulo cerrado.

¿La distancia puede ser la culpable?

Por supuesto que sí pesa, pero no creo que haya sido el detonante.

Stephany Karina Orúe Rodríguez

Actriz peruana, egresada del Centro de Formación del Teatro de la Universidad Católica. Desde 2006, participa recurrentemente en distintos programas de televisión, ficción y cine, a nivel nacional.