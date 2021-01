Raúl Delgado Sayán, miembro del Comando Vacuna COVID-19, sostuvo que a la fecha mientras el Gobierno no haya suscrito contratos con laboratorios no se pude determinar el tiempo en que llegarán las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) al país.

En diálogo con América Noticias, Delgado Sayán aclaró que el trabajo que han venido desempeñando junto a otros tres privados es informar respecto al proceso de vacunas, y que en algún momento brindaron sus conocimientos al Ejecutivo a fin de apoyar la labor del grupo de trabajo multisectorial para asegurar la distribución de las vacunas contra el COVID-19.

“Mientras no haya contratos, no hay nada. Ya hace tiempo no estamos en tiempo de negociaciones sino de contrataciones. Ayer, lo que hemos escuchado es el aspecto burocrático que tiene al país detenido. Acá como, dijo la ministra, el caso es más grave porque no es una obra lo que está en juego, sino es la vida de las personas [...] Lo que ha faltado es gestión”, remarcó.

Raúl Delgado Sayán sobre la llegada de vacunas al Perú

Respecto a lo dicho por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien informó que Covax Facility adelantará la entrega de vacunas contra el COVID-19 a nuestro país en el primer trimestre del 2021 para inmunizar al personal médico, Delgado Sayán dijo que espera se pueda concretar la llegada de las primeras dosis. No obstante, dijo que estima la llegada de las vacunas a finales del presente año o inicios del 2022.

“Mire, la verdad el tema de Covax Facility es complicado. Porque intervinienen muchos países, hay problemas financieros. Ellos pensaban que iban a recolectar cerca de 11 millones de dólares el año pasado y no lo han podido hacer. Entonces es una cooperativa de muchas vacunas, de las cuales solo dos están en fase 3, pero las otras no hay mucha luz”, dijo.

“Por desarrollo de las vacunas lo veo difícil. Ojalá sea cierto lo que dice la ministra. Veo difícil que pueda entrar en el primer semestre o primer trimestre. Creo que será a finales de 2021 o próximo año 2022. No hemos visto nada, pero si le han prometido vacunas que lo hagan llegar. Creo que serán pocas dosis porque algunos laboratorios mandan 20 o 30 mil”, agregó Sayán.

El Ministerio de Salud (Minsa) precisó que el Comando Vacuna “se debe a una denominación periodística por lo que aclaró que no existe una resolución, decreto, normativa gubernamental y tampoco un documento privado que haya creado este grupo”

VIDEO RECOMENDADO

Minsa advierte que no cumplir cuarentena al llegar al país es un delito penal