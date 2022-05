La cuestiona. El exsuegro de Melissa Paredes, Jorge Cuba, criticó las últimas declaraciones de la modelo en el programa América Hoy.

El padre del futbolista Rodrigo “Gato” Cuba cuestionó duramente a la ex presentadora de televisión, esto luego que Paredes afirmara que el “gusto” que siente por su actual pareja, Anthony Aranda, ya era del conocimiento del deportista mucho antes de su polémico “ampay”.

“Eso no lo cree ni ella misma. Ni ella ni nadie se lo va a creer porque si ella tuviese alguna evidencia, o prueba, de lo que está afirmando (lo mostraría)… Al contrario, ella afirma algo y nuestra defensa pone todas las evidencias que la desmienten. Entonces su palabra no tiene credibilidad para nada, para nada”, afirmó.

En otro momento, en diálogo con la conductora Gigi Mitre, el padre del jugador de fútbol destacó que su nieta no se someterá a ninguna prueba psicológica a menos que la institución donde estudia, o un especialista, recomiende hacerlo.

“Nosotros no nos vamos a someter a (mi nieta) a ninguna evaluación en tanto no tengamos alguna recomendación del colegio o alguien que vea conductas inadecuadas. No nos vamos a prestar al juego que ellos quieren armar, esa es su estrategia”, comentó sobre Paredes y el pedido de una nueva conciliación a su exesposo.