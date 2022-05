Rompe su silencio. El deportista Rodrigo “Gato” Cuba dialogó con el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, y se refirió a su exesposa Melissa Paredes.

El futbolista se pronunció sobre los dichos de su expareja, en una entrevista al programa América Hoy, y se mostró contrariado por el nuevo pedido de conciliación, relación a la menor hija de ambos, por parte de esta.

“(¿Te parece que es por dinero?) No lo tengo claro, la propuesta que me hizo llegar en la citación es totalmente distinta a la que me dijo en persona. (¿Qué fue lo que te dijo?) Dentro de la conciliación dijo que ella quería cinco días con dos para mí. No lo tengo claro, obviamente estoy siendo asesorado por mi abogada”, manifestó.

En otro momento, el popular Gato Cuba prefirió no referirse a la insistencia de Paredes al negar su presunta infidelidad. La modelo fue “ampayada” el pasado 19 de octubre junto a su ex compañero de baile Anthony Aranda.

“Ya es tema de ella, ya no quiero hablar del tema. Ya es suficiente, prefiero quedarme así (…) (¿Melissa quería tener otro hijo contigo?) (Gato Cuba asiente con la cabeza)”, le comentó a una reportera.