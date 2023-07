Susy Díaz se refirió a los rumores sobre un posible embarazo de su hija, Flor Polo Díaz, quien actualmente tiene una relación sentimental con Luiggi Yarasca.

En una reciente entrevista, durante el estreno de la película ‘Barbie’, la exvedette aseguró que la exesposa de Néstor Villanueva no planea ser madre por tercera vez.

“Yo veo a mi hija metida en mi casa, así que no sé en qué momento sale (con Luiggi). No está embarazada, para nada. Ella no piensa tener otro hijo más, no puede con los dos pequeños, peor será con tres. Ella está tranquila, trabajando y con los bebés. No desea otro hijo”, expresó para Trome.

Por otro lado, al ser consultada por si tenía algún pretendiente, Susy Díaz señaló que, por el momento, solo está dedicándose a trabajar.

“Tengo varios admiradores que me llaman, pero no tengo tiempo para salir, ni para el ‘chuculún’. Mi único marido es el trabajo”, indicó.

Flor Polo se arrepiente de haberse casado con Néstor Villanueva

En una entrevista para ‘América Hoy’, la hija del fallecido cantautor Augusto Polo Campos aseguró que sacaría la cara por su progenitora ante la disputa que tiene con el cantante de cumbia.

“Yo ahora soy una nueva Flor, a mi nadie me va a manipular otra vez, ni nada. Tengo que estar tranquila, tengo que defender a mi mamá y tuve que estar aquí (en América hoy) para demostrar las cosas como han sido. Ya no me voy a callar porque estoy cansada de mucho callar, que ya se pasen de la raya y que sean abusivos.”, expresó.

