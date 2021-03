Luego de ser ampayada por el programa Magaly TV La Firme cuando se encontraba en una fiesta junto a la modelo Deysi Araujo, la extrovertida Susy Díaz hizo un mea culpa, pero también aprovechó para hacerle un pedido especial a las autoridades.

“Quiero pedirle al presidente que abra las iglesias, quiero ir por el buen camino, me están mandando al mundo de las fiestas, los cumpleaños y ahora quieren llevarme a un yate”, dijo en una entrevista a Trome.

La presencia de Susy en dicha reunión fue muy comentada y criticada en redes sociales. En esa línea, la madre de Florcita Polo negó que se haya tratado de una fiesta.

“Fue un almuerzo, además éramos ‘cuatro gatos’. No hacíamos escándalo, un poco más y parecía fiesta cristiana porque no había música ni trago. Las mascarillas no las quitamos para comer y estábamos tranquilas sin hacer bulla”, sostuvo.

Susy Díaz aseguró que siempre mantiene los cuidados y recomendaciones de bioseguridad para no contraer el coronavirus (COVID-19) ante la agresividad de la segunda ola.

“Yo siempre me cuido y Deysi nos mandó a hacer la prueba del hisopado, sino no entrábamos a su casa”, remarcó.

