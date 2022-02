Thaís Casalino arremetió contra Janet Barboza y cuestionó que haya asegurado -sin pruebas- que Anthony Aranda le escribió a una famosa de la farándula local para pedirle que lo lleve a España solo un día antes de que se emitiera el ampay que evidenció su romance clandestino con Melissa Paredes.

La conductora de “Mujeres Al Mando” lanzó un contundente mensaje dirigido a la popular ‘Rulitos’, minutos antes de que en el magazine se emitieran unas declaraciones en las que Paredes reveló que Paula Manzanal -quien sería la mujer con la que el bailarín se contactó- le escribió para desmentir estos rumores.

“Por ahí dijeron de que Anthony Aranda le habría escrito a alguien que vivía en España, que había bailado con él, directamente al parecer se referían a Paula Manzanal, y que le había dicho: ‘Llévame, llévame a Barcelona’”, dijo inicialmente la periodista.

“Para decir lo que se dijo ‘por allá' (refiriéndose a las declaraciones de Janet en ‘América Hoy’), debieron haber tenido pruebas, digámoslo así, para tener esa certeza esa seguridad y lanzar ese rumor como tal, porque eso es como de ‘mala leche’, de mala onda, como que no te gusta ver feliz a los demás”, agregó.

“Y no es correcto hacer eso, mandar esta mala energía, esa mala vibra. Si los ven felices o no, si ha sido difícil o no, si cometieron un error o no... Bueno, pero ya está feliz, para que seguir hablando de ella, para que ensuciarla más”, finalizó.

Thaís defiende a Melissa Paredes

