Este lunes, en Mujeres al Mando, Melissa Paredes saldrá a contar su verdad tras el ampay de ella junto a Anthony Aranda y también sobre la entrevista que tuvo en América Hoy, donde fue atacada por sus excompañeros.

En conversaciones con diario Correo, Thais Casalino contó algunos detalles sobre la entrevista que le realizó a Melissa Paredes en su nuevo departamento donde vive con su pequeña hija Mía.

“Yo no conocí a Melissa, fue el primer acercamiento con ella. La entrevista fue en su departamento, me enseño donde vive ahora con la pequeña Mía. Mientras recorríamos el departamento, hicimos esta dinámica de algunas preguntas (...) que dio la producción y otras preguntas que, básicamente por mi trayectoria, ya estoy acostumbrada a hacer, por el lado más personal, es para que después, las críticas, no vayan con que solo hablo de sus sentimientos y el corazón (...) es para saber todo lo que se dijo después. Ella fue súper abierta, respondió todas las preguntas”, contó la periodista.

Luego continuó con: “también le preguntamos sobre su suegro, de cómo se sintió luego que él hablara de ella. Me cuenta que se sintió muy atacada, principalmente por mujeres”.

No titubeó al responder

Thais también contó que, en la entrevista, sintió a un Melissa más fuerte, sin miedo a responder las diversas preguntas sobre lo sucedido con Anthony Aranda. Además, detalló que la excondcutora se reafirma en que ella ya estaba separada de Gato Cuba.

“Es una mujer valiente, poderosa y genuina, cero poses. Súper cercana a la hora de contestar las preguntas, sin titubear, muy diferente a la última aparición que vimos de ella, donde la señalaban, la juzgaban, esa Melissa no estaba, estaba una Melissa fuerte, que quiere contar su versión”, expresó.

Sobre su posible ingreso a Mujeres al Mando

Aunque no se ha confirmado el ingreso de Melissa Paredes como conductora de Mujeres al Mando, Thais confiesa que los productores no le han comentado nada y que podría entesarse al ver la pauta.

“Invitada estará para presentar la entrevista, pero es lo único que nos han dicho. Los programas ya están grabados hasta el viernes porque estamos de vacaciones (...) viendo la pauta ahí nos enteraremos”, finalizó.

