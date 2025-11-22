Mediante su cuenta de TikTok, la hermana de Alejandra Baigorria difundió hace unas horas un peculiar video en el que dejó ver que, pese a las lesiones, conserva el buen humor.

Thamara Medina sufrió un accidente vehicular la noche del viernes 21 de noviembre y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital de Pisco.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, la modelo habría sido la más afectada por el accidente; sin embargo, ella misma confirmó que su estado es estable.

En la mañana de este sábado, la hermana de la “Gringa de Gamarra” publicó su primer video tras el grave accidente ocurrido en Pisco, donde el vehículo en el que viajaba terminó impactando violentamente.

La modelo ha decidido afrontar la situación con buen ánimo; incluso compartió en su cuenta de TikTok un peculiar clip acompañado del mensaje: “Yo dándome ánimos”.

Hermana de Alejandra Baigorria sufrió grave accidente en Pisco: “Tengo las costillas rotas”

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se pronunció sobre su estado de salud luego del grave accidente vehicular en Pisco. La modelo señaló que se encuentra estable, aunque presenta algunas lesiones.

La joven señaló que, aunque sufrió algunas lesiones, logró sobrevivir al aparatoso accidente registrado aproximadamente a las 8 de la noche del viernes 21 de noviembre.

“ Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva ”, escribió Thamara, quien también agradeció la preocupación de sus seres cercanos.

“ ¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse “, agregó la modelo, desde el hospital de Pisco.

Thamara Medina confirma que se recupera del accidente en Paracas