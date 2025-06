Judith Cecilia Guadalupe, madre de Cristian Martínez, rompió en llanto tras hablar de la complicada situación que atraviesa su hijo debido a la denuncia por abuso sexual y recibir una orden de 9 meses de prisión preventiva.

“ A todos nos ha destruido totalmente. Lloro todos los días, trato de calmarme, pero no puedo, cuando me despierto, me acuerdo que mi hijo está ...(preso) Siendo inocente, no es justo ”, manifestó a Día D.

En ese sentido, la mujer señaló que confía en la inocencia de “Cri Cri”.

“ (¿Si fuera culpable?) Si fuese así que pague, como no la tiene (culpa) por eso estoy yendo a los medios “, añadió.

Además, Judith Cecilia Guadalupe indicó que su hijo se sometió a todas las pruebas y que eso demostraría su inocencia.

“ Yo le pregunté a mi hijo y me dijo: ‘Mamá, yo he ido y les he dicho hágame todos los exámenes que ustedes quieran y todos los exámenes le sale negativo’ ”, sostuvo.

También aclaró que su hijo estaba ebrio la noche que ocurrieron los hechos y que incluso no podía mantenerse de pie.

“Mi hijo estaba borracho, no podía ni caminar. Estaba agarrado de la pared y se sentó en las gradas de la casa. Fue un momento donde todo el mundo estaba en la fiesta. No entiendo por qué ella ayudó a llevarlo al cuarto”, refirió.