Tilsa Lozano ha confesado su amor por Jackson Mora y que se siente bien con él. Todo pese al ampay que realizaron las cámaras de “Magaly Tv: La firme” de su pareja cenando con una mujer.

En una reciente entrevista a Trome, Lozano reveló que Mora la ha cambiado mucho en el aspecto sentimental. “Me he abierto bastante, quedé bien dura, fría, con el corazón de piedra y él ha tenido paciencia y amor para aguantar esa frialdad, sobre todo porque soy mamá”, comentó al señalar que sus hijos siempre serán primero que una relación.

Otro de los detalles que dio de su romance es la la primera reacción que tuvo al ver a Mora, pues es boxeador. “Es un caballero. La primera vez que lo vi hasta miedo me dio y dije ‘Ay no, qué grande es’. No alucinaba para nada la personalidad que tiene”, añadió

“Es protector, hay ciertas cosas que por ahí no atracaría como, por ejemplo, si le digo que mañana hago PlayBoy, no creo que le guste mucho. No soy la madre Teresa, me debe haber ‘gugleado’ antes de estar conmigo, conoce mi historial, sabe lo que hice”, afirmó sobre posibles “celos” con su trabajo de modelo. Dejó en claro que ella siempre usará bikinis y que no permite que alguien se lo prohíba.

Finalmente, afirmó que hasta el momento él no la entrena, pues siempre le dice para que vayan a boxear, pero ella lo rechaza. Lozano afirmó que ahora se encuentra en una dieta con nutricionista y ha logrado bajar 9 kilos.

